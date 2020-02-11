Юран о снижении оклада в 200 тысяч рублей вдвое: «Проблематично месяц прожить, если кормить семью, платить за ЖКХ и налоги»

Главный тренер «Химок» прокомментировал мнение о том, что зарплаты российских игроков нужно сократить на 50% в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.

«Здесь, наверное, нужно подразделять в каком плане – если беру «Зенит», «Локомотив», «Спартак», «Краснодар», там по 1,5-2 миллиона. И берем «Тамбов» — по 200 тысяч рублей.

Если неохотно идут из «Тамбова», им же нужно семьи кормить, родителей, близким помогать. А если позволять, образно говоря, получать 200 тысяч евро в месяц, наверное, здесь можно и подвинуться в плане того, что ты получил зарплату, ее тебе может хватить на год.

А если ты получил в «Тамбове» 200 тысяч рублей в месяц, ее тебе хватит на сколько, если тебе еще и семью кормить, и платить за ЖКХ, и налоги? Получается, проблематично месяц прожить. Поэтому здесь нужно подразделять.

Не нужно под одну гребенку футболистов «Тамбова», «Уфы» и ниже сравнивать с футболистами ведущих клубов. Здесь дифференцировано нужно поступать.

С футболистом, который получает 200-250 тысяч, уйти на 40-50% в зарплате – что у него получается? Он будет еле концы с концами сводить», – сказал Юран.