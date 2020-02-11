ЦСКА предложил игрокам снижение зарплат на 60%. Больше всех в РПЛ («СЭ»)

ведет переговоры с футболистами касательно снижения зарплат на фоне пандемии .

Игрокам предложили снизить оклад на 60% на время карантина, на 30% – с момента начала тренировок до возобновления чемпионата.

Полноценную зарплату футболисты смогут получать только после того, как продолжится сезон . Сейчас вопрос находится на стадии обсуждения.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», игроки, скорее всего, войдут в непростое финансовое положение клуба и согласятся.

Снижение окладов на 60% – самое большое в чемпионате России. Ранее зарплаты на 50% сократил «Рубин».

Наши клубы сокращают зарплаты: первым это сделал «Спартак», «Рубин» урезал наполовину, а «Динамо» воюет с игроками – они не хотят терять 40%