ЦСКА предложил игрокам снижение зарплат на 60%. Больше всех в РПЛ («СЭ»)

ЦСКА ведет переговоры с футболистами касательно снижения зарплат на фоне пандемии коронавируса.
Игрокам предложили снизить оклад на 60% на время карантина, на 30% – с момента начала тренировок до возобновления чемпионата.
Полноценную зарплату футболисты смогут получать только после того, как продолжится сезон РПЛ. Сейчас вопрос находится на стадии обсуждения.
Как отмечает «Спорт-Экспресс», игроки, скорее всего, войдут в непростое финансовое положение клуба и согласятся.
Снижение окладов на 60% – самое большое в чемпионате России. Ранее зарплаты на 50% сократил «Рубин».
Наши клубы сокращают зарплаты: первым это сделал «Спартак», «Рубин» урезал наполовину, а «Динамо» воюет с игроками – они не хотят терять 40%