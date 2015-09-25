Главная лига бейсбола (MLB) рассматривает возможность начала игр в следующем месяце, сообщает ESPN.

Первоначально открытие сезона планировалось на 26 марта, но из-за эпидемии коронавируса дата была перенесена.

По информации ESPN, MLB планирует собрать 30 команд Лиги в штате Аризона – половина команд обычно проводит весенние тренировочные игры в Финиксе. Стадионы расположены друг от друга на небольшом расстоянии – это позволило бы спортсменам не перемещаться много по стране ради игр. Присутствие зрителей на стадионах не предполагается.

«MLB рассматривает множество вариантов, которые позволят начать сезон, но это произойдет не раньше, чем ситуация с коронавирусом улучшится.

Мы обсуждали идею проведения игр в одном месте, но не остановились на конкретном варианте варианте и не разрабатывали подробный план», – говорится в заявлении MLB.