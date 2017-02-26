Гран-при Канады отложен на неопределенный срок

Организаторы Гран-при Канады объявили о том, что вынуждены перенести гонку из-за пандемии коронавируса.

Этап в Монреале был намечен на 14 июня и должен был стать первым Гран-при сезона. Новая дата мероприятия пока неизвестна. Ранее отменила или перенесла первые восемь гонок 2020 года.

В настоящий момент первым этапом сезона-2020 значится Гран-при Франции – он должен состояться 28 июня.

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