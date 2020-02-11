Самая быстрая лига Sports.ru. «Армейцы» против «Спартака», «Динамо» сыграет с «Оренбургом»

Sports.ru возвращает российский футбол в турнире «Самая быстрая лига» при поддержке МегаФона.
Реальные футболисты клубов РПЛ взяли в руки джойстики и доиграют сезон в PES 2020 там, где он прервался – с 23-го тура.
«Армейцы» (Павел Котов) сыграют со «Спартаком» (Николоз Кутателадзе), «Крылья Советов» (Дмитрий Молчанов) померяются силами с «Сочи» (Кристиан Нобоа).
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- Дата проведения
- 7 апреля, 14.30, «PES 2020»
- Дата проведения
- 7 апреля, 16.30, «PES 2020»
- Дата проведения
- 7 апреля, 17.00, «PES 2020»
- Дата проведения
- 7 апреля, 19.00, «PES 2020»
- Дата проведения
- 7 апреля, 21.00, «PES 2020»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.