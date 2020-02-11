Самая быстрая лига Sports.ru. «Армейцы» против «Спартака», «Динамо» сыграет с «Оренбургом»

Sports.ru возвращает российский футбол в турнире «Самая быстрая лига» при поддержке МегаФона.

Реальные футболисты клубов РПЛ взяли в руки джойстики и доиграют сезон в PES 2020 там, где он прервался – с 23-го тура.

«Армейцы» (Павел Котов) сыграют со «Спартаком» (Николоз Кутателадзе), «Крылья Советов» (Дмитрий Молчанов) померяются силами с «Сочи» (Кристиан Нобоа).

На Sports.ru можно посмотреть трансляции всех матчей в прямом эфире. 👇 Также можно подписаться на группу Sports.ru в социальной сети «ВКонтакте» – тогда вам придет уведомление.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Самой быстрой лиги

Самая быстрая лига Sports.ru при поддержке МегаФона