Песков о взятках ФИФА от РФ: «Не понимаем, о чем речь. Мы законно получили право на проведение ЧМ, и он был лучшим в истории»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал обвинения, которые выдвинуло Министерство юстиции США в адрес России и Катара.

«Мы читали сообщение СМИ. Мы не понимаем, о чем может идти речь. Россия абсолютно законно получила право на проведение чемпионата мира. Это никоим образом не связано с какими-то взятками. Мы это категорически отрицаем.

И Россия провела лучший чемпионат мира по футболу в истории, чем мы гордимся, чем гордится вся наша страна», – рассказал Песков.

США обвинили Россию в покупке голоса в пользу ЧМ-2018 за 5 млн долларов. Но никаких реальных доказательств взятки нет