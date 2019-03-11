Олимпийский чемпион Самуэльссон об обвинениях России в подкупе членов ФИФА: «Неужели кто-то этому удивлен?»

Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон прокомментировал информацию о том, что Россия подкупила членов исполкома ФИФА во время выборов страны-хозяйки ЧМ-2018 по футболу.

Минюст США утверждает, что бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер из Тринидада и Тобаго был подкуплен, чтобы он отдал свой голос за Россию. Также взятка была предложена Рафаэлю Сальгеро из Гватемалы.

«Неужели кто-то этому удивлен?» – написал Самуэльссон.

США обвинили Россию в покупке голоса в пользу ЧМ-2018 за 5 млн долларов. Но никаких реальных доказательств взятки нет

Швед Самуэльссон ненавидит наш биатлон. Все из-за допинга