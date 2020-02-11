«Спартак» против «Зенита» в Суперфинале Самой быстрой лиги уже завтра! Не пропустите

Теги Спартак Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Sports.ru Николоз Кутателадзе PES 2020 Самая быстрая лига Зенит (Дзюба) Спартак (Кутателадзе) Футбол

В Самой быстрой лиге Sports.ru при поддержке МегаФона закончился регулярный чемпионат. Первые два места заняли «Зенит» под управлением Артема Дзюбы и «Спартак» под руководством Николоза Кутателадзе.

Завтра они сразятся в Суперфинале турнира PES 2020, чтобы определить победителя Самой быстрой лиги.

На Sports.ru можно посмотреть трансляции всех матчей в прямом эфире. Чтобы не пропустить игру, подписывайтесь на группу Sports.ru в социальной сети «ВКонтакте» – тогда вам придет уведомление.

Спартак (Кутателадзе) – Зенит (Дзюба)
Дата проведения
8 апреля, 21.00, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

 

Зенит (Дзюба) – Спартак (Кутателадзе)
Дата проведения
8 апреля, 21.30, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Самой быстрой лиги

Самая быстрая лига Sports.ru при поддержке МегаФона 

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