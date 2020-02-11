«Спартак» против «Зенита» в Суперфинале Самой быстрой лиги уже завтра! Не пропустите

В Самой быстрой лиге Sports.ru при поддержке МегаФона закончился регулярный чемпионат. Первые два места заняли под управлением Артема Дзюбы и «Спартак» под руководством Николоза Кутателадзе.

Завтра они сразятся в Суперфинале турнира PES 2020, чтобы определить победителя Самой быстрой лиги.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Самой быстрой лиги

Самая быстрая лига Sports.ru при поддержке МегаФона