«Спартак» против «Зенита» в Суперфинале Самой быстрой лиги уже завтра! Не пропустите

В Самой быстрой лиге Sports.ru при поддержке МегаФона закончился регулярный чемпионат. Первые два места заняли «Зенит» под управлением Артема Дзюбы и «Спартак» под руководством Николоза Кутателадзе.
Завтра они сразятся в Суперфинале турнира PES 2020, чтобы определить победителя Самой быстрой лиги.
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- Дата проведения
- 8 апреля, 21.00, «PES 2020»
- Дата проведения
- 8 апреля, 21.30, «PES 2020»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.