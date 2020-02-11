Федун, Абрамович и Усманов – в топ-20 миллиардеров России по версии Forbes

Журнал Forbes составил новый рейтинг российских миллиардеров. Большая часть бизнесменов имеют отношение к спорту.
2. Владимир Лисин (президент Стрелкового союза России, Европейской стрелковой конфедерации (ESC) и Международной федерации стрелкового спорта (ISSF)) – 18,1 млрд долларов
3. Леонид Михельсон (глава попечительского совета РФС) – 17,1
4. Алексей Мордашов (владелец «Северстали») – 16,8
5. Вагит Алекперов (президент «Лукойла») – 15,2
6. Геннадий Тимченко (президент СКА, председатель совета директоров КХЛ, вице-президент ОКР) – 14,4
7. Алишер Усманов (президент Международной федерации фехтования (FIE)) – 13,7
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10. Роман Абрамович (владелец «Челси») – 11,3
11. Михаил Прохоров (экс-владелец «Бруклина», экс-президент ФБР) – 11,8
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13. Сулейман Керимов (экс-владелец «Анжи») – 10
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15. Виктор Рашников (владелец магнитогорского «Металлурга») – 7,3
16. Искандер Махмудов (президент УГМК) – 7,2
17. Дмитрий Рыболовлев (владелец «Монако») – 6,6
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20. Леонид Федун (владелец «Спартака») – 6,4