Федун, Абрамович и Усманов – в топ-20 миллиардеров России по версии Forbes

Теги Спартак Монако Леонид Федун Металлург Мг Северсталь СКА Автомобилист Челси Виктор Рашников Бруклин премьер-лига Россия Роман Абрамович лига 1 Франция РФС ОКР Алишер Усманов Лукойл Вагит Алекперов КХЛ Владимир Лисин Михаил Прохоров Сулейман Керимов Геннадий Тимченко Дмитрий Рыболовлев Искандер Махмудов Леонид Михельсон Алексей Мордашов деньги Футбол

Журнал Forbes составил новый рейтинг российских миллиардеров. Большая часть бизнесменов имеют отношение к спорту.

2. Владимир Лисин (президент Стрелкового союза России, Европейской стрелковой конфедерации (ESC) и Международной федерации стрелкового спорта (ISSF)) – 18,1 млрд долларов

3. Леонид Михельсон (глава попечительского совета РФС) – 17,1

4. Алексей Мордашов (владелец «Северстали») – 16,8

5. Вагит Алекперов (президент «Лукойла») – 15,2

6. Геннадий Тимченко (президент СКА, председатель совета директоров КХЛ, вице-президент ОКР) – 14,4

7. Алишер Усманов (президент Международной федерации фехтования (FIE)) – 13,7

...

10. Роман Абрамович (владелец «Челси») – 11,3

11. Михаил Прохоров (экс-владелец «Бруклина», экс-президент ФБР) – 11,8

...

13. Сулейман Керимов (экс-владелец «Анжи») – 10

...

15. Виктор Рашников (владелец магнитогорского «Металлурга») – 7,3

16. Искандер Махмудов (президент УГМК) – 7,2

17. Дмитрий Рыболовлев (владелец «Монако») – 6,6

...

20. Леонид Федун (владелец «Спартака») – 6,4

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