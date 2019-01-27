Алина Загитова на обложке Cosmopolitan: «Я больше никому ничего не должна»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию попала на обложку майского номера журнала Cosmopolitan.

Также на обложке приводится цитата из ее интервью журналу: «Я больше никому ничего не должна».

Майский номер журнала еще не вышел. К примеру, номер за апрель появился в продаже 17 марта.

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