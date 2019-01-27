Алина Загитова на обложке Cosmopolitan: «Я больше никому ничего не должна»

Теги сборная России фото женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова попала на обложку майского номера журнала Cosmopolitan.

Также на обложке приводится цитата из ее интервью журналу: «Я больше никому ничего не должна».

Майский номер журнала еще не вышел. К примеру, номер за апрель появился в продаже 17 марта.

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Публикация от teamzagitova (@teamzagitova)

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