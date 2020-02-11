РПЛ может провести оставшиеся матчи сезона без зрителей

РПЛ может рассмотреть вариант с проведением оставшихся матчей чемпионата без зрителей из-за пандемии коронавируса.

«Такой подход обсуждается в европейских лигах, потому что считается, что доиграть чемпионаты надо, пускай и без зрителей. По крайней мере, это позволит отчитаться по телевизионным правам. Думаю, такой вариант РПЛ и РФС тоже будут рассматривать.

Но, опять же, торопиться не надо. Как говорилось в одном известном фильме, главное – вернуть обществу полноценного человека. Давайте дождемся конца мая или конца июня, когда будет ясно, куда мы пришли», – заявил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Есть 4 варианта возобновления сезона в России, худший – 8 июля. Тогда следующий сезон начнут 30 августа