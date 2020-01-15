Зидан остается в «Реале, Сетьен – в «Барсе», планы УЕФА, Брэди в «Тампе», Олимпиаду пока не отменяют и другие новости утра

1. Продолжается главный футбольный турнир планеты прямо сейчас. В очередных матчах чемпионата Беларуси брестское «Динамо» и «Смолевичи» сыграли вничью, а «Рух» на выезде победил «Динамо» Минск, одержав первую в своей истории победу в высшей лиге в дебютной игре.

Кстати, «Матч ТВ» купил права на показ чемпионата и Кубка Беларуси, в субботу – первые трансляции (кажется, с комментарием Константина Генича).

2. Зинедин Зидан продолжит тренировать «Реал». Мадридцы не уволят специалиста летом, как бы ни закончился сезон.

3. А Кике Сетьен, видимо, останется в «Барселоне». Сообщается, что клуб в нем уверен.

Кстати, «Барса» может попросить игроков согласиться на понижение зарплат.

4. УЕФА предложил три возможные даты завершения сезона: 30 июня, 31 июля и 31 августа. Также появилась информация о сохранении названия Евро-2020, но потом оказалось, что твит опубликовали по ошибке.

5. Пишут, что Сергей Белозеров останется на посту старшего тренера мужской сборной России по биатлону на следующий сезон .

6. Трансферы. «Бавария» предложила Хавертцу 5-летний контракт с зарплатой 8 млн евро в год. «МЮ» хочет купить Лемара, клуб общался с агентами игрока. Райола уже контактировал с «Ювентусом» по поводу трансфера Погба. «Барса» ищет «нового Яя Туре» и заинтересована в 17-летнем хавбеке «Ренна» Камавинга. Также каталонцы готовы продать Ракитича за 20 млн евро летом.

7. Шестикратный победитель Супербоула Том Брэди стал игроком «Тампа-Бэй».

8. Всероссийская федерация волейбола приостановила все соревнования из-за угрозы распространения коронавируса.

9. Президент UFC не уверен, что бой Хабиб – Фергюсон состоится 18 апреля.

10. Горнолыжные курорты в Австрии стали одними из главных источников распространения коронавируса.

11. У Федерации биатлона Москвы украли винтовки и коврики для стрельбы на 400 тысяч рублей.

12. Вопрос об отмене Олимпийских игр в данный момент не стоит на повестке дня, заявил глава МОК Томас Бах.

13. Эстонский «Калев» досрочно завершил сезон в Единой лиге ВТБ из-за коронавируса.

Цитаты дня.

Пеле о лучшем игроке современности: «Криштиану Роналду. Он самый стабильный»

Илья Брызгалов: «Путин сдает с возрастом – забивает по 5 шайб за матч. Поэтому не играет за сборную»

Камила Валиева: «Четверные надо учить, когда ты маленький. Думаю, все, что прыгаешь до 15-17 лет, остается с тобой»

Хеведес о коронавирусе в России: «Не нужно блистать умом, чтобы понять, что число зараженных должно быть выше»

Леонид Федун: «Я и Галицкий – единственные бизнесмены в футболе, для которых это не просто палево денег»

Глеб о Месси и Роналду: «Когда Криштиану проигрывает, он злится, орет. Лео спокоен: ну проиграли»

Стив Макманаман: «Мане и Салах не перейдут в «Реал» или «Барсу». Английские клубы сейчас – лучшие в мире»