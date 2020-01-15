«Реал» не уволит Зидана летом, как бы ни закончился сезон

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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не покинет свой пост ближайшим летом, вне зависимости от того, как будет окончен сезон.

Руководство мадридского клуба в связи с паузой, связанной с пандемией коронавируса, было вынуждено досрочно начать планирование на следующий сезон.

Изначально боссы «Мадрида» планировали дождаться завершения сезона и принять решение о будущем Зидана, отталкиваясь от результатов команды и завоеванных трофеев.

Однако теперь Зидан в любом случае останется во главе «Реала» на следующий сезон, он и его тренерский штаб уже начинают подготовительную работу к розыгрышу Ла Лиги-2020/21.

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