«Реал» не уволит Зидана летом, как бы ни закончился сезон

Главный тренер «Реала» не покинет свой пост ближайшим летом, вне зависимости от того, как будет окончен сезон.

Руководство мадридского клуба в связи с паузой, связанной с пандемией коронавируса, было вынуждено досрочно начать планирование на следующий сезон.

Изначально боссы планировали дождаться завершения сезона и принять решение о будущем Зидана, отталкиваясь от результатов команды и завоеванных трофеев.

Однако теперь Зидан в любом случае останется во главе «Реала» на следующий сезон, он и его тренерский штаб уже начинают подготовительную работу к розыгрышу Ла Лиги-2020/21.