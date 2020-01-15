Леонид Федун: «Я и Галицкий – единственные бизнесмены в футболе, для которых это не просто палево денег»

Владелец Леонид Федун поделился мнением о ситуации с коронавирусом и приостановкой РПЛ из-за эпидемии.

«Паника от коронавируса задела спорт, ничего не происходит. Что довольно странно, потому что коронавируса должен бояться только я – для мужчины старше 62 лет вероятность смерти составляет 6%, для мужчины до 40 лет – 0,3%. Спортсмены могут являться переносчиками, но что молодые ребята почти не болеют – это правда.

Ситуация патовая: никто не знает, когда коронавирус закончится. Дай бог, удастся его победить к маю месяцу, есть шанс на продолжение чемпионата. Но я верю пессимистам, которые говорят, что все закончится, в лучшем случае, в середине лета или даже ближе к осени.

Я и Галицкий – единственные бизнесмены в футболе. Для которых это не просто палево денег, а попытка бизнеса. С точки зрения затрат, бизнеса, конечно, чемпионат надо остановить.

Надо идти к специалистам, которые занимаются эпидемиями. Судя по той динамике, которая в Москве, где, как в Китае – увеличивается по чуть-чуть, а дальше взрыв – не знаю.

Сейчас для транспорта и туризма делают налоговые каникулы. А чем мы хуже? У нас вообще никаких доходов нет. Поэтому обратиться за налоговыми каникулами, обратиться в ФИФА с разъяснением по футбольным контрактам, по финансовому фэйр-плей и так далее. Это я хочу обсудить с господином Дюковым», – сообщил Федун.