Камила Валиева: «Четверные надо учить, когда ты маленький. Думаю, все, что прыгаешь до 15-17 лет, остается с тобой»

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о работе с , четверных прыжках и совмещении спорта с учебой.

– У вас очень строгий тренер – Этери Тутберидзе. Она умеет хвалить или только высказывает какие-то претензии?

– Этери Георгиевна - больше требовательный тренер. Если ты делаешь то, что она требует от тебя, то может и похвалить.

– Дает ли она какие-то жизненные советы?

– Иногда она говорит, как лучше накраситься, поправить прическу или еще что-нибудь.

– А костюмы вы сами выбираете?

– Нет, выбирает Этери Георгиевна. Она сначала смотрит эскизы к ним. Потом, когда портниха приносит уже готовый костюм, она говорит, что ей нравится, а что - не очень. Но всегда получается очень красиво.

– Как вам удается прыгать четверные прыжки? Есть ли предел – пять оборотов, шесть?

– Насчет предела я еще не знаю. Думаю, еще будут люди, дети, которые будут делать и пятерные, может быть, даже и шестерные.

Когда ты еще маленький, надо как раз и учить четверные, потому что ближе к 15-17 годам тебе становится уже немного страшно. Все, что ты выучил до этого возраста, мне кажется, остается с тобой.

– А что в глазах происходит во время прыжка в четыре оборота? Мир мелькает со страшной скоростью.

– Ну да. Ты особо не понимаешь, ты как бы летишь, для тебя это секунда - и ты должен уже выехать, стоять и делать следующий прыжок.

– А по ощущением понятно, что вот удалось четыре оборота сделать?

– Иногда в воздухе летишь и думаешь: да, сейчас будет хороший прыжок. А иногда летишь и думаешь: так, если сейчас не поднапрячься, то совсем уже упадешь.

– Как вы со своими спортивными нагрузками успеваете учиться?

– Я стараюсь учиться, некоторые учителя мне все-таки что-то прощают. Говорят: «Ну ладно, иди, тренируйся». А некоторые говорят: «Нет, останься, пожалуйста. Вот тебе контрольная - пиши».

– Очевидно, что вы пришли на каток в раннем возрасте.

– Да, в три с половиной года.

– Сами так хотели или родители заставили?

– Родители. Но они не заставили. Мама отвела меня и на фигурное катание, и на гимнастику, и на балет, и еще на танцы. Чуть позже, лет в пять, сказала выбирать, что больше нравится. Мне больше понравилось фигурное катание, – сказала Валиева в программе «Доброе утро» на Первом канале.

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