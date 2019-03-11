Белозеров останется на посту старшего тренера мужской сборной России по биатлону на следующий сезон (Известия)

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров сохранит пост на следующий сезон, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Союзе биатлонистов России ( ).

«В отличие от Виталия Норицына, который не справился с поставленными задачами в женской сборной, к работе Белозерова и его помощников нет столь серьезных претензий. Он продолжит тренировать сборную в следующем году.

Возможно, для того чтобы подтянуть скорость, к их тренерской команде добавится специалист по лыжной подготовке», – заявил источник в СБР.

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