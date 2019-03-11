Белозеров останется на посту старшего тренера мужской сборной России по биатлону на следующий сезон (Известия)

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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров сохранит пост на следующий сезон, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Союзе биатлонистов России (СБР).

«В отличие от Виталия Норицына, который не справился с поставленными задачами в женской сборной, к работе Белозерова и его помощников нет столь серьезных претензий. Он продолжит тренировать сборную в следующем году.

Возможно, для того чтобы подтянуть скорость, к их тренерской команде добавится специалист по лыжной подготовке», – заявил источник в СБР.

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