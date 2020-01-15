«Бавария» предложила Хавертцу 5-летний контракт с зарплатой 8 млн евро в год

работает над трансфером полузащитника «Байера» Кая Хавертца.

По информации журналиста Николо Скиры, мюнхенский клуб хочет купить Хавертца летом и уже предложил ему 5-летний контракт с зарплатой 8 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что сумма сделки может составить 130 млн евро. На Хавертца также претендуют «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Барселона».

В этом сезоне Хавертц провел за «Байер» 22 матча в Бундеслиге, забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач. Его полную статистику вы можете найти здесь.

Тренер «Байера» о Хавертце: «Летом не сможем его удержать. Это будет трансфер свыше 100 млн евро»