«Барселона» может попросить игроков согласиться на понижение зарплат

Руководство «Барселоны» может попросить игроков согласиться на понижение зарплат из-за финансовых потерь клуба в связи с эпидемией коронавируса.

Президент клуба может пойти на этот шаг из-за очевидной неспособности клуба достигнуть запланированных бюджетных показателей в текущем сезоне.

Планировалось, что размер бюджета клуба составит 1,047 миллиарда евро. Доля зарплат – 61% (507 миллионов евро – зарплаты и 135 – амортизация).

В пятницу состоится новое заседание правления «Барселоны».