«Барселона» может попросить игроков согласиться на понижение зарплат

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Руководство «Барселоны» может попросить игроков согласиться на понижение зарплат из-за финансовых потерь клуба в связи с эпидемией коронавируса

Президент клуба Жозеп Бартомеу может пойти на этот шаг из-за очевидной неспособности клуба достигнуть запланированных бюджетных показателей в текущем сезоне. 

Планировалось, что размер бюджета клуба составит 1,047 миллиарда евро. Доля зарплат – 61% (507 миллионов евро – зарплаты и 135 – амортизация). 

В пятницу состоится новое заседание правления «Барселоны». 

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