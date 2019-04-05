Илья Брызгалов: «Путин сдает с возрастом – забивает по 5 шайб за матч. Поэтому не играет за сборную»

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов поделился мнением об игре президента РФ Владимира Путина в хоккей.

«Я встречал Владимира Путина несколько раз. Когда он был моложе, то забивал по 10-9 голов за матч. Но с возрастом он сдает, как и все хоккеисты.

Количество очков и качество игры падает. Сейчас у него 5 шайб за матч. Поэтому его больше не видно на чемпионатах мира и Олимпиадах. Он не играет за сборную России», – сказал Брызгалов.

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