Илья Брызгалов: «Путин сдает с возрастом – забивает по 5 шайб за матч. Поэтому не играет за сборную»

Теги Сборная России по хоккею Илья Брызгалов Владимир Путин Политика Хоккей

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов поделился мнением об игре президента РФ Владимира Путина в хоккей.

«Я встречал Владимира Путина несколько раз. Когда он был моложе, то забивал по 10-9 голов за матч. Но с возрастом он сдает, как и все хоккеисты.

Количество очков и качество игры падает. Сейчас у него 5 шайб за матч. Поэтому его больше не видно на чемпионатах мира и Олимпиадах. Он не играет за сборную России», – сказал Брызгалов.

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