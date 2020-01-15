Глеб о Месси и Роналду: «Когда Криштиану проигрывает, он злится, орет. Лео спокоен: ну проиграли»

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Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб рассказал об особенностях Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

– Месси или Криштиану Роналду?

– По таланту – Месси. По целеустремленности – Роналду.

– А в целом, на выходе?

– Знаешь, если их объединить – это величайший футболист мира. Не, мне нравится Месси больше. Но у Месси нет того, что есть у Криштиану.

У него есть такой, знаешь, характер. Куда бы он ни приходил, он лидер, тянет за собой. Он безумно не любит проигрывать.

Смотри, когда Роналду проигрывает, он злится, орет. Лео спокоен: ну проиграли, – сказал Глеб.

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