«Калев» досрочно завершил сезон в Единой лиге ВТБ из-за коронавируса

Эстонский «Калев» объявил о досрочном завершении сезона в Единой лиге ВТБ из-за угрозы распространения коронавируса.

На прошлой неделе стало известно, что один из сотрудников клуба сдал положительный тест на коронавирус.

На данный момент в Эстонии объявлено чрезвычайное положение, отменены все спортивные и массовые мероприятия.

В Единой лиге ВТБ «Калев» занимал 5-е место с показателем 8-12.

«Это очень грустная новость для всех нас, но мы с пониманием относимся к решению , учитывая сложившиеся обстоятельства. В это сложное время мы все должны оставаться солидарны и поддерживать друг друга. При этом Лига надеется возобновить сезон после 10 апреля. Большинство наших клубов продолжает тренироваться и поддерживать форму. Мы верим в то, что сможем продолжить играть в баскетбол и вернуться к нашей привычной жизни с учетом улучшения ситуации не только в России, но и во всем мире», – прокомментировала решение генеральный директор лиги ВТБ Илона Корстин.

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