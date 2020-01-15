Пеле о лучшем игроке современности: «Криштиану Роналду. Он самый стабильный»

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Легендарный бразилец Пеле назвал нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду лучшим игроком современности.

«Думаю, что сейчас Криштиану Роналду лучший в мире. Это самый стабильный игрок. Но, конечно, не надо забывать и о Месси».

О лучшем игроке в истории

«Это сложный вопрос. Нельзя забывать о Зико, Роналдиньо, Роналдо, из европейцев – о Беккенбауэре, Кройффе... Это не моя вина, но я думаю, что Пеле был лучше, чем они. Почему? Потому что все сравнивают их со мной», – сказал Пеле в интервью YouTube-каналу Pilhado.

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