Пеле о лучшем игроке современности: «Криштиану Роналду. Он самый стабильный»

Легендарный бразилец Пеле назвал нападающего «Ювентуса» лучшим игроком современности.

«Думаю, что сейчас Криштиану Роналду лучший в мире. Это самый стабильный игрок. Но, конечно, не надо забывать и о Месси».

О лучшем игроке в истории

«Это сложный вопрос. Нельзя забывать о Зико, , Роналдо, из европейцев – о Беккенбауэре, Кройффе... Это не моя вина, но я думаю, что Пеле был лучше, чем они. Почему? Потому что все сравнивают их со мной», – сказал Пеле в интервью YouTube-каналу Pilhado.

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