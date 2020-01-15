Хеведес о коронавирусе в России: «Не нужно блистать умом, чтобы понять, что число зараженных должно быть выше»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес высказался о ситуации с коронавирусом в России.

«В России, по официальным данным, до сих пор известно только о 114 случаях заражения коронавирусом. Это, по словам Путина, связано с серьезными профилактическими мерами в регионах, а также по всей стране в первые недели глобального распространения вируса.

Даже тот, кто не блистает умом, понимает, что число незарегистрированных случаев [заражения] должно быть значительно выше. Ведь только с этой недели закрыли все границы на ближайшие два месяца», – написал Хеведес в своей колонке T-Online.

Стоит отметить, что немец опубликовал текст 18 марта.

По официальным данным на 20 марта в России зарегистрировано 199 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее на этой неделе форвард «Краснодара» Ари в интервью бразильским медиа также выразил сомнения по поводу официальных данных о количестве зараженных в РФ, однако позже заявил, что его неправильно поняли.