«Матч ТВ» объявил, что покажет чемпионат и Кубок Беларуси

Телеканал объявил, что приобрел права на показ матчей чемпионата и Кубка Беларуси до конца текущего сезона.

Как сообщается, игры можно будет также увидеть на сайтах «Матч ТВ» и Sportbox.ru, а также в приложении «Матч!».

Отмечается, что Кубок Беларуси будет показан со стадии 1/2 финала. Первые полуфинальные матчи должны пройти 8 апреля, ответные — 29 апреля. Финал состоится на минском стадионе «Динамо» 24 мая.

Напомним, что Беларусь остается единственной европейской страной, где еще не приостановлены национальные турниры. Все остальные страны отменили их из-за вспышки коронавируса.