Томас Бах: «Вопрос об отмене Олимпийских игр не стоит на повестке дня. Никто не может сказать, что будет через 4 месяца»

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал ситуацию с возможным переносом Летних Олимпийских игр-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса.

«Вопрос об отмене Игр не стоит на повестке дня. Мы стремимся к тому, чтобы Игры прошли успешно.

Мы не знаем, как сложится ситуация. Конечно, мы рассматриваем разные сценарии, но наша ситуация отличается от многих спортивных организаций или профессиональных лиг, потому что до Игр еще 4,5 месяца.

То, что делает этот кризис таким уникальным и трудным для преодоления – неопределенность. Никто сегодня не может сказать вам, что будет завтра, что будет через месяц, не говоря уже о более чем четырех месяцах», – сказал Бах.

Глава МОК отметил, что окончательное решение по Играм не будет определяться финансовыми интересами. Защита здоровья всех вовлеченных лиц и сдерживание распространения вируса являются главными задачами.

«Благодаря нашей политике управления рисками и страховке в любом случае сможет продолжать деятельность и выполнять свою миссию.

206 национальных олимпийских комитетов и международных спортивных федераций выразили мнение, что мир в этой крайне сложной и тревожной ситуации нуждается в символе надежды.

Поэтому, хотя мы и не знаем, какой длины будет этот туннель, мы бы хотели, чтобы Олимпийский огонь был светом в конце туннеля.

Для спортсменов самое худшее сейчас – это неопределенность, которая отвлекает от тренировок и подготовки. Я сказал 220 спортсменам во время телефонного разговора в среду: мы не можем притворяться, что у нас есть ответы на все ваши вопросы.

Мы находимся в той же ситуации, что и вы, и весь остальной мир. Это уникальная, исключительная ситуация, которая требует незаурядных решений», – приводит слова Баха Reuters.

Олимпийские игры должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

При каких условиях отменят Олимпиаду-2020? Все решит МОК, а не Япония

Удивительно, но Игры-2020 тонут в проблемах: смерти на стройке, плагиат лого. Еще и навредили орангутанам