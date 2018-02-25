Горнолыжные курорты в Австрии стали одними из главных источников распространения коронавируса

Регион Пацнаун-Ишгль в австрийском Тироле, известный своими горнолыжными курортами, стал одним из главных очагов распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Der Spiegel.

Больше половины норвежцев и более трети датчан, у которых был обнаружен коронавирус, заразились именно там. Однако местные власти объявили о досрочном закрытии сезона и введении карантина только 14 марта.

Институт Роберта Коха в Берлине, занимающийся изучением инфекционных заболеваний, назвал Тироль одним из 10 самых опасных мест в мире по риску заражения коронавирусом.

Иностранным туристам было разрешено вернуться на родину, при этом не проводилось никаких тестов. Как отмечает Financial Times, в день, когда было объявлено о введении карантина, туристы покидали курорт на переполненных автобусах, многим из них пришлось провести ночь в Инсбруке.

На данный момент около 1000 человек, работающих в сфере туризма, и как минимум 20 туристов не могут покинуть Ишгль из-за карантина. 19 марта власти Австрии ввели карантинные меры во всех 279 общинах Тироля.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавирусной инфекции нового типа пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 209 тысяч случаев заболевания.

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