УЕФА предложил три возможные даты завершения сезона: 30 июня, 31 июля и 31 августа

Рабочая группа УЕФА предложила федерациям, лигам и клубам Европы три варианта календаря до конца сезона, утверждает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, изначально обсуждался вариант с завершением всех национальных первенств, кубков и еврокубков, а также плей-офф Лиги наций к 30 июня. Однако затем возникли сомнения в том, что такой график можно будет соблюсти.

Теперь для обсуждения предложили еще два варианта – завершить сезон до 31 июля или до 31 августа. Очевидно, что в такой ситуации новый сезон начнется гораздо позже обычного.

В ближайшее время срочно нужно разработать решение проблемы по контрактам, сроки которых истекают в начале лета, а также договориться с телекомпаниями.