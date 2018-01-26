Всероссийская федерация волейбола приостановила все соревнования из-за угрозы распространения коронавируса

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко сообщил, что все турниры под эгидой организации приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса.
«Мы приостановили все соревнования до особого распоряжения.
Но этот период может и растянуться, пока мы не знаем, насколько», – сказал Яременко.
Мужской чемпионат России приостановлен на стадии квалификации плей-офф. Женский – после первых встреч полуфинальной стадии.
18 марта сообщалось, что плей-офф не будет остановлен, но матчи мужского и женского чемпионатов России пройдут без зрителей.