Всероссийская федерация волейбола приостановила все соревнования из-за угрозы распространения коронавируса

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола ( ) Александр Яременко сообщил, что все турниры под эгидой организации приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса.

«Мы приостановили все соревнования до особого распоряжения.

Но этот период может и растянуться, пока мы не знаем, насколько», – сказал Яременко.

Мужской чемпионат России приостановлен на стадии квалификации плей-офф. Женский – после первых встреч полуфинальной стадии.

18 марта сообщалось, что плей-офф не будет остановлен, но матчи мужского и женского чемпионатов России пройдут без зрителей.