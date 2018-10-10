Президент UFC не уверен, что бой Хабиб – Фергюсон состоится 18 апреля

Глава UFC Дэйна Уайт ответил на вопрос о поединке между чемпионом легкого дивизиона Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
«Турнир состоится 18 апреля? Если бы мне задали этот вопрос десять дней назад, то я бы точно ответил. Но сейчас я не знаю многого.
Подумайте только, Лас-Вегас закрыл все казино на 30 дней. Я никогда в жизни не поверил бы, что увижу это своими глазами.
Но бой Хабиба и Тони состоится, мы сделаем это. Сейчас я действую по обстоятельствам. У меня нет честного ответа, состоится ли поединок 18 апреля», – сказал Уайт.
Хавьер Мендес: «Если с Фергюсоном что-то случится, то Хабиб будет драться с любым топовым бойцом»