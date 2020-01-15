Сетьен будет тренером «Барселоны» в следующем сезоне. Клуб уверен в нем

останется главным тренером «Барселоны» в следующем сезоне.

Как сообщает Diario Sport, в каталонском клубе считают, что Сетьен заслуживает того, чтобы строить новый проект. Руководителям «Барселоны» нравится то, как он работает, его характер и то, что он привержен философии клуба.

полностью уверена в Сетьене. При нем игроки стали работать более интенсивно. Кроме того, он пытается привить команде свой стиль игры. Сетьену уже сообщили об этом решении.

Сейчас каталонский клуб готовится к следующему сезону, и Сетьен участвует в обсуждениях. Он знает о планах и делится своим мнением о трансферах на вход и на выход. Между спортивным директором «Барсы» и Сетьеном установились хорошие рабочие отношения.

К явным преимуществам Сетьена относят ту гармонию, которую он наладил в раздевалке. Он регулярно общается с игроками и всегда честен с ними.

К моменту приостановки из-за коронавируса «Барса» лидировала в турнирной таблице, опережая «Реал» на два очка.