«МЮ» хочет за Погба не менее 150 млн фунтов. Возможно, летом его придется продать за 50 млн

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба летом может покинуть клуб.

Как сообщает ESPN, Погба рассчитывает сменить клуб предстоящим летом, однако англичане не хотят продавать хавбека себе в убыток. Отмечается, что «Юнайтед» намерен получить за Погба более 150 млн фунтов.

«МЮ» готов вступить в переговоры с любым клубом, который будет готов заплатить эту сумму. Сообщается, что Погба хотел бы перейти в «Барселону», «Реал» или «Ювентус».

Однако, согласно информации Daily Mail, «Юнайтед» может этим летом вынужденно расстаться с Погба, поскольку до окончания срока действия его контракта с клубом останется лишь год.

Отмечается, что «Реал» оценивает француза не более чем в 50 млн фунтов, однако переход хавбека в мадридский клуб считается маловероятным, поскольку президент «Реала» Флорентино Перес нацелен на приобретение Неймара или Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

«Ювентус» также имеет финансовые ограничения. Итальянский клуб может попытаться включить в сделку по Погба одного из своих игроков. Туринский клуб уже пытался воспользоваться такой возможностью летом, когда хотел обменять форварда Пауло Дибалу на нападающего Ромелу Лукаку, который в итоге перешел в «Интер». 

«Юнайтед» может продлить контракт с Погба до 2022 года (такая опция прописана в действующем соглашении француза). Однако ситуация вокруг хавбека, обострившаяся в связи полемикой между агентом игрока Миной Райолой и главным тренером «МЮ» Оле-Гуннаром Сульшером, может привести к дальнейшему снижению стоимости Погба.

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