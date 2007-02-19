«МЮ» хочет за Погба не менее 150 млн фунтов. Возможно, летом его придется продать за 50 млн

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба летом может покинуть клуб.

Как сообщает ESPN, Погба рассчитывает сменить клуб предстоящим летом, однако англичане не хотят продавать хавбека себе в убыток. Отмечается, что «Юнайтед» намерен получить за Погба более 150 млн фунтов.

«МЮ» готов вступить в переговоры с любым клубом, который будет готов заплатить эту сумму. Сообщается, что Погба хотел бы перейти в «Барселону», «Реал» или «Ювентус».

Однако, согласно информации Daily Mail, «Юнайтед» может этим летом вынужденно расстаться с Погба, поскольку до окончания срока действия его контракта с клубом останется лишь год.

Отмечается, что оценивает француза не более чем в 50 млн фунтов, однако переход хавбека в мадридский клуб считается маловероятным, поскольку президент «Реала» Флорентино Перес нацелен на приобретение Неймара или Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

также имеет финансовые ограничения. Итальянский клуб может попытаться включить в сделку по Погба одного из своих игроков. Туринский клуб уже пытался воспользоваться такой возможностью летом, когда хотел обменять форварда Пауло Дибалу на нападающего Ромелу Лукаку, который в итоге перешел в «Интер».

«Юнайтед» может продлить контракт с Погба до 2022 года (такая опция прописана в действующем соглашении француза). Однако ситуация вокруг хавбека, обострившаяся в связи полемикой между агентом игрока Миной Райолой и главным тренером «МЮ» Оле-Гуннаром Сульшером, может привести к дальнейшему снижению стоимости Погба.