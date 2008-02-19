«Зенит» не предложит Шатову новый контракт. Летом игрок станет свободным агентом

Герман Ткаченко, глава компании ProSportsManagement, представляющей интересы полузащитника Олега Шатова, рассказал о ситуации с игроком.

В 8 матчах сезона РПЛ Шатов забил 2 гола и отдал две результативные передачи. На прошлой неделе он отказался от перехода в «Сочи» на правах аренды.

«В конце прошлой недели генеральный директор клуба Медведев проинформировал Олега, что «Зенит» не станет предлагать ему новый контракт — действующее соглашение рассчитано до июня.

Понятно, что это для него не очень приятная новость. Он все-таки столько лет провел в «Зените», команда стала для него родной. Но такова часть профессии.

Сейчас нам надо все проанализировать. Пока больше сказать по этой теме ничего не могу», – отметил Ткаченко.