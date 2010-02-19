Себастьян Самуэльссон: «Логинов не общается с журналистами, но позвал всех к себе домой. Похоже на чушь»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Чемпионат мира по биатлону сборная Швеции Александр Логинов Себастьян Самуэльссон Биатлон

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон прокомментировал заявление чемпиона мира Александра Логинова, который пригласил соперников к себе домой, чтобы они убедились, что он тренируется честно.

– Я удивлен этим заявлением. Он не стал общаться с журналистами после гонки на чемпионате мира, но позвал всех к себе домой. Похоже на чушь.

Я не собираюсь (ехать в Россию). И не думаю, что он хочет, чтобы я приехал.

Тебе не кажется, что он сказал это от чистого сердца?

– Нет, я полностью поддерживаю идею поговорить с ним, но, кажется, он этого не хочет, – сказал Самуэльссон.

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