Себастьян Самуэльссон: «Логинов не общается с журналистами, но позвал всех к себе домой. Похоже на чушь»

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон прокомментировал заявление чемпиона мира , который пригласил соперников к себе домой, чтобы они убедились, что он тренируется честно.

– Я удивлен этим заявлением. Он не стал общаться с журналистами после гонки на чемпионате мира, но позвал всех к себе домой. Похоже на чушь.

Я не собираюсь (ехать в Россию). И не думаю, что он хочет, чтобы я приехал.

– Тебе не кажется, что он сказал это от чистого сердца?

– Нет, я полностью поддерживаю идею поговорить с ним, но, кажется, он этого не хочет, – сказал Самуэльссон.

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