Укусивший соперника за пенис футболист из Франции дисквалифицирован на 5 лет

Игрок любительского клуба «Сотрих» из Франции был отстранен от футбола на 5 лет за укус соперника.

После матча команд «Сотриха» с «Тервиллем» 17 ноября между игроками команд случилась потасовка на парковке.

В ходе драки игрок «Сотриха» укусил за пенис футболиста «Тервилля», сообщает Le Republicain Lorrain со ссылкой на AFP.

Пострадавшему пришлось наложить 10 швов. Его также отстранили от футбола на 6 месяцев.

Матч закончился вничью со счетом 1:1. «Тервилль» мог получить первое очко в сезоне, однако клуб за невыполнение своих обязательств по обеспечению безопасности был лишен двух очков и оштрафован на 200 евро.