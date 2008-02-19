Совет директоров «Зенита» одобрил продление контракта с Семаком. Его могут подписать в ближайшее время («СЭ»)

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак может в скором времени продлить контракт с клубом, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, советов директоров «Зенита» уже одобрил продолжение сотрудничества с Семаком. Сторонам остается лишь согласовать условия контракта.

Срок действующего контракта между Семаком и истекает летом 2020 года.

Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под его руководством клуб из Петербурга стал чемпионом России.

В нынешнем розыгрыше РПЛ «Зенит» лидирует с отрывом в 10 очков от 2-го места. Однако клуб неудачно выступил в еврокубках: по результатам группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» занял 4-е место.