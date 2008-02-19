«Барселона» заплатит за Брэйтуэйта 18 млн евро отступных. О трансфере могут объявить сегодня

Нападающий «Леганеса» Мартин Брэйтуэйт близок к переходу в «Барселону».
Каталонский клуб приобретет 28-летнего форварда, заплатив 18 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве отступных.
Оформление сделки задерживается в связи со скандалом, связанным с деятельностью «Барсы» в социальных сетях.
Тем не менее сине-гранатовые планируют объявить о переходе датчанина уже сегодня, а представить его завтра.
Контракт Брэйтуэйта с «Барселоной» будет рассчитан до июня 2023 года. Приглашение форварда было желанием главного тренера Кике Сетьена, который предпочел игрока «Леганеса» Анхелю Родригесу из «Хетафе».