Йенс Леманн: «Арсенал»-2004 победил бы этот «Ливерпуль». Класс наших игроков был выше»

Экс-вратарь Йенс Леманн сравнил нынешний «Ливерпуль» и «канониров» сезона-2003/04.

«История удивительна. У них есть все, чтобы стать непобедимыми чемпионами.

Это фантастическая команда, очень хорошо организованная, а иногда и немного удачливая. Но это не критика. Временами нам тоже везло, и я верю, что нужно много работать, чтобы заслужить удачу. Теперь у них есть шанс стать непобедимыми. Думаю, что единственная команда, которая может остановить их, – это «Манчестер Сити».

Я бы сказал, что сейчас Премьер-лига не такая сильная, как раньше. Соперники выходят на матч с «Ливерпулем» как уже проигравшие. Не хочу обесценивать их успех, потому что у них явно отличная команда. Тот факт, что у них лишь одна ничья, делает их достижение еще более особенным. Мы 12 раз сыграли вничью, но многие из них были уже после того, как «Арсенал» завоевал титул. После этого команда не думала о том, чтобы остаться непобедимой.

Думаю, что наш «Арсенал» победил бы этот «Ливерпуль». Было бы нелегко, но мы бы победили, потому что у нас был выше класс исполнителей, нежели у «красных». Очень трудно сравнивать, но когда я смотрю на индивидуальные качества и скорость, которые были у нас, думаю, что преимущество было бы за нами», – сказал Леманн.