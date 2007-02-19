Хабиб зарегистрировал в Москве турфирму. Уставной капитал – 10 тысяч рублей

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов зарегистрировал в Москве туристическую фирму под названием «Хикмет Травел».

ООО «Хикмет Травел» зарегистрирована 17 февраля 2020 года. Ее единственным владельцем и генеральным директором является Нурмагомедов Хабиб Абдулманапович.

Уставной капитал компании составляет 10 тысяч рублей.

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