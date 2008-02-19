Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» – «Вест Хэм» – 2:0. Де Брюйне забил и ассистировал Родри

В перенесенной игре 26-го тура АПЛ «Манчестер Сити» принимает «Вест Хэм». Игра не состоялась по расписанию из-за шторма «Киара».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ман Сити» – «Вест Хэм».
Чемпионат Англии
Перенесенный матч
26-й тур
- Дата проведения
- 19 февраля, 22.30, «Этихад Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 30 Родри Эрнандес, 2:0 – 62 де Брюйне.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Отаменди, Уокер, Менди, Лапорт (Стоунз, 65), Родри Эрнандес, де Брюйне (Гюндоган, 79), Сильва (Фоден, 85), Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Агуэро.
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Вест Хэм –
Фабианьски, Фредерикс (Сабалета, 60), Крессуэлл, Масуаку, Огбонна, Райс, Нобл, Антонио, Соучек, Снодграсс (Боуэн, 80), Диоп.
- Предупреждение:
- Масуаку (45).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.