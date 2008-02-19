Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» – «Вест Хэм» – 2:0. Де Брюйне забил и ассистировал Родри

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В перенесенной игре 26-го тура АПЛ «Манчестер Сити» принимает «Вест Хэм». Игра не состоялась по расписанию из-за шторма «Киара».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ман Сити» – «Вест Хэм».

Чемпионат Англии

Перенесенный матч

26-й тур

Манчестер Сити – Вест Хэм 2:0 (второй тайм)
Дата проведения
19 февраля, 22.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 30 Родри Эрнандес, 2:0 – 62 де Брюйне.
Манчестер СитиЭдерсон, Отаменди, Уокер, Менди, Лапорт (Стоунз, 65), Родри Эрнандес, де Брюйне (Гюндоган, 79), Сильва (Фоден, 85), Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Агуэро.
Вест ХэмФабианьски, Фредерикс (Сабалета, 60), Крессуэлл, Масуаку, Огбонна, Райс, Нобл, Антонио, Соучек, Снодграсс (Боуэн, 80), Диоп.
Предупреждение:
Масуаку (45).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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