Задоров о финале МЧМ-2011 на «Матч ТВ»: «Россия – спортивная страна, но у нас есть недалекие люди. Например, Тарасов»

Защитник поделился мыслями о том, что «Матч ТВ» показал финал МЧМ 2011 года вместо игры Канада – Россия (4:3).

– Смотрели финал МЧМ?

– Смотрел.

– По какому каналу?

– По NHL Network.

– Хорошо, что не по . В России более миллиона человек смотрели финал 2011 года.

– Читал пару комментариев на этот счет.

Я согласен с людьми: вы смотрите матч, где играют Тарасенко, Панарин, Зайцев, Орлов, и не знаете, что они давно выступают в ? Да и съемка девятилетней давности – это видно.

Думаю, что смотрели тот матч только люди, далекие от хоккея. Они не разбираются, из-за этого разницы не почувствовали.

– Говорит ли это о том, что Россия – неспортивная страна?

– У нас есть спортивный канал – «Матч ТВ». Все ждали, что финал будут показывать там.

Но когда есть какие-то большие игры, их забирает канал. В Америке есть ESPN, CBC SPORTS – и ты всегда знаешь, что показывать будут на этих каналах.

Я думаю, что Россия – спортивная страна, но у нас также есть и недалекие люди, которые не знают имен игроков, выступающих в НХЛ. Какие-то там футболисты смотрели финал 2011 года. Например, Тарасов. Но он и так недалекий (смеется), – сказал Задоров.

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