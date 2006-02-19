«Манчестер Сити» может сыграть в ЛЧ-2020/21, если бан отложат на время апелляции

«Манчестер Сити» при определенных раскладах может сыграть в Лиге чемпионов-2020/21.

Как сообщает Reuters, клуб может выступить в Лиге чемпионов следующего сезона, если добьется ускоренного рассмотрения дела в CAS. Учитывая график работы CAS, слушания по делу «Манчестер Сити» могут состояться только в начале следующего года. При ускоренном рассмотрении дело может быть рассмотрено уже в июле.

В этом случае «Сити» идет на определенные риски, так как у сторон будет меньше времени для подготовки к слушаниям.

Существует и еще один вариант, при котором «Сити» необходимо добиться приостановки бана на время рассмотрения апелляции. Как уже было отмечено выше, при обычном порядке рассмотрения дела окончательное решение будет вынесено только в начале 2021 года, поэтому «Сити» сможет принять участие в турнире, если дисквалификацию отложат.

Однако если решение CAS окажется отрицательным для «Сити», бан на участие в Лиге чемпионов перенесется на сезоны-2021/22 и 2022/23.

Пока не ясно, пойдет ли «Манчестер Сити» на такие меры, однако исполнительный директор клуба Ферран Сориано в своем выступлении отметил, что «надеется на то, что дело будет рассмотрено к началу лета». Если «Сити» не пойдет по одному из двух обозначенных выше путей, то, скорее всего, будет отстранен от участия в Лиге чемпионов во время рассмотрения апелляции.

Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 27 августа.

«Сити» забанили под 10-летие ФФП. Что же это значит?

14 человек, которые размотали дело «Сити». Среди них – российский экономист Сонин