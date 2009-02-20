«Аталанта» разгромила «Валенсию» (4:1). Хатебур сделал дубль, Черышев забил

Теги Аталанта Валенсия Лига чемпионов УЕФА Sports.ru Денис Черышев Ханс Хатебур Футбол

«Аталанта» разгромила «Валенсию» российского полузащитника Дениса Черышева в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1).

Итальянская команда вела 4:0 к 62-й минуте. Единственный мяч в составе «лос чес» забил Черышев, вышедший на замену.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча в Милане.

Аталанта Италия – Валенсия Испания 4:1 (2:0, 2:1)
Дата проведения
19 февраля, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 16 Хатебур, 2:0 – 42 Иличич, 3:0 – 57 Фройлер, 4:0 – 62 Хатебур, 4:1 – 66 Черышев.
АталантаГоллини, Хатебур, Госенс, Толои, Кальдара (Сапата, 75), Гомес (Малиновский, 81), Фройлер, Пашалич (Тамез, 90), де Рон, Иличич, Паломино.
ВаленсияДоменек, Гайя, Диакаби, Мангаля, Васс, Солер, Кондогбиа, Ферран Торрес, Парехо, Гедеш (Черышев, 64), Макси Гомес (Гамейро, 73).
Предупреждение:
Хатебур (79).

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