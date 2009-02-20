«Аталанта» разгромила «Валенсию» (4:1). Хатебур сделал дубль, Черышев забил

«Аталанта» разгромила «Валенсию» российского полузащитника Дениса Черышева в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1).

Итальянская команда вела 4:0 к 62-й минуте. Единственный мяч в составе «лос чес» забил Черышев, вышедший на замену.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча в Милане.