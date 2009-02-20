«Аталанта» разгромила «Валенсию» (4:1). Хатебур сделал дубль, Черышев забил

«Аталанта» разгромила «Валенсию» российского полузащитника Дениса Черышева в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1).
Итальянская команда вела 4:0 к 62-й минуте. Единственный мяч в составе «лос чес» забил Черышев, вышедший на замену.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча в Милане.
- Дата проведения
- 19 февраля, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Аталанта –
Голлини, Хатебур, Госенс, Толои, Кальдара (Сапата, 75), Гомес (Малиновский, 81), Фройлер, Пашалич (Тамез, 90), де Рон, Иличич, Паломино.
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Валенсия –
Доменек, Гайя, Диакаби, Мангаля, Васс, Солер, Кондогбиа, Ферран Торрес, Парехо, Гедеш (Черышев, 64), Макси Гомес (Гамейро, 73).
- Предупреждение:
- Хатебур (79).