«Зенит» продлит контракты с Дзюбой и Кержаковым. Вопрос по Семаку, Ивановичу, Жиркову и Кокорину не решен

«Зенит» планирует продлить контракты с целым рядом игроков основного состава команды, сообщает журналист Сергей Егоров.

«Интересна ситуация с футболистами , контракт которых истекает летом. Разберем нюансы истории.

Самое главное – контракт Семака. Говорилось уже, что он будет продлен, но пока решения нет – а «Зенит» за последнее окно приучил к тому, что даже если уже офишл и игрок переходит, то все-таки может еще нет. Поэтому первостепенная задача – продлить Семака, и сделать это так, чтобы все-таки действительно уже все было подписано на бумаге.

Кокорин – аренда, нет подписанного контракта с лета. Говорят на рынке о том, что в «Сочи» игрок заработает 2 млн евро (еще динамовский хвост – назовем эту сумму сопутствующими выплатами).

Иванович – есть два источника по теме. Информация одного – предложен однолетний договор, футболист хотел бы на 2 (либо 1+1, и продление в зависимости от игровых показателей). Второй – существенное понижение по зарплата по новому контракту (с 4 миллионов евро в год – на меньшие, и существенное меньшие деньги).

Шатов – клуб, по моей информации, рассматривал вопрос с возможным продлением по той же схеме, что с Ивановичем (предложение на меньшие деньги – до 1,3 млн евро). Финализация решения «Зенита» – не предлагать новый договор. У Шатова есть варианты на российском рынке, решение будет принято летом.

Дзюба – решение о продлении принято.

Смольников – не уверен, что предложение о контракте сделано. На рынке говорят о сумме в 1 млн евро в год (что существенно ниже текущего контракта), но официально это «Зенит» пока не подтверждал. У Смольникова есть варианты на российском рынке.

Жирков – решение будет принято летом. И ситуация плюс-минус одна и та же, что в последние годы – все зависит от состояния Юрия и его мотивации продолжать играть в футбол.

Михаил Кержаков – договоренность о продлении достигнута.

Кузяев – у игрока был вариант с «Динамо» (1,8 в год), но Далер хотел бы продолжить карьеру в Европе. Все будет зависеть, впрочем, от состояния здоровья футболиста», – написал Егоров.

«Зенит» занимает 1-е место в РПЛ, опережая идущий вторым «Краснодар» на 10 очков.