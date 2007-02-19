Месси интересен «Лос-Анджелес Гэлакси». Тренер клуба МЛС общался с отцом Лионеля (Radio Continental)

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«Лос-Анджелес Гэлакси» проявляет интерес к нападающему «Барселоны» Лионелю Месси, сообщает Radio Continental.

Главный тренер клуба МЛС Гильермо Баррос Скелотто связывался с Хорхе Месси, отцом и агентом 32-летнего аргентинца, чтобы оценить отношение игрока к возможному трансферу.

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