Месси интересен «Лос-Анджелес Гэлакси». Тренер клуба МЛС общался с отцом Лионеля (Radio Continental)

проявляет интерес к нападающему «Барселоны» Лионелю Месси, сообщает Radio Continental.

Главный тренер клуба МЛС Гильермо Баррос Скелотто связывался с Хорхе Месси, отцом и агентом 32-летнего аргентинца, чтобы оценить отношение игрока к возможному трансферу.

«Гэлакси» желают найти замену перешедшему в «Милан» форварду Златану Ибрагимовичу.

Запредельная токсичность в «Барсе»: Абидаль обвинил игроков в недостаточных усилиях, Месси взбесился

«Барселона» платит фэйковым аккаунтам за критику своих же игроков. Клуб все отрицал, но журналисты нашли доказательства