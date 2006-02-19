«Газпром» выделил 660 млн рублей на поддержку «Томи»

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин договорился с председателем правления ПАО «Газпром» о выделении компанией 660 миллионов рублей на поддержку «Томи» в 2020 году.

Об этом сообщает сайт Администрации Томской области.

Данной суммы должно хватить на функционирование клуба и на закрытие долгов, оставшихся после вылета сибиряков из Премьер-лиги, информирует ТАСС со ссылкой на источник, близкий к окружению «Томи».

По словам пресс-атташе «Томи» Сергея Симонова, клуб ежегодно после вылета из Премьер-лиги уменьшал сумму долга и гасил проценты. 2019 год «Томь» провела почти без долгов по зарплатам — были лишь минимальные задержки.

После 25 туров «Томь» занимает в Олимп-ФНЛ 10-е место.