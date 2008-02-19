«Барселона» приобрела Брэйтуэйта и уведомила Ла Лигу (Mundo Deportivo)

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Форвард «Леганеса» Мартин Брэйтуэйт перейдет в «Барселону».

По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб выплатил за 28-летнего нападающего 18 миллионов евро, которые прописаны в контракте игрока в качестве отступных.

Сообщается, что «Барса» уже уведомила Ла Лигу о приобретении. 

По данным As, игрок сегодня сообщил «Леганесу», что «Барселона» осуществит перевод за его трансфер утром в четверг, 20 февраля. Завтра же «Барселона» намерена официально представить Брэйтуэйта.

Сообщается, что тренер каталонцев Кике Сетьен готов выпустить датчанина в матче с «Эйбаром» в субботу, 22 февраля.

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