«Барселона» приобрела Брэйтуэйта и уведомила Ла Лигу (Mundo Deportivo)

Форвард Мартин Брэйтуэйт перейдет в «Барселону».

По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб выплатил за 28-летнего нападающего 18 миллионов евро, которые прописаны в контракте игрока в качестве отступных.

Сообщается, что «Барса» уже уведомила о приобретении.

По данным As, игрок сегодня сообщил «Леганесу», что «Барселона» осуществит перевод за его трансфер утром в четверг, 20 февраля. Завтра же «Барселона» намерена официально представить Брэйтуэйта.

Сообщается, что тренер каталонцев Кике Сетьен готов выпустить датчанина в матче с «Эйбаром» в субботу, 22 февраля.