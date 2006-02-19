Клопп о замене Мане: «Опасался, что игроки «Атлетико» будут падать, даже если Садьо глубоко вздохнет»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, почему заменил вингера Садьо Мане в перерыве матча 1/8 финала с «Атлетико» (0:1).

«Я немного опасался, что соперники будут падать, даже если Садьо глубоко вздохнет. Я этого не хотел, поэтому снял его с игры», – заявил Клопп.

Мане получил желтую карточку на 40-й минуте от арбитра Шимона Марчиняка за удар локтем по голове Шиме Врсалько.

Ответная игра и «Атлетико» состоится 11 марта в Англии.

«Атлетико» перекрыл кислород «Ливерпулю»: 0 ударов в створ, замены Мане и Салаха. Домашняя статистика Симеоне – фантастика