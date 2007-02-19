Дубай (WTA). Кудерметова играет с Мугурусой, Павлюченкова встретится с Контавейт, Плишкова вышла в 1/4 финала

Теги результаты WTA Dubai Duty Free Tennis Championships Теннис

Во втором круге турнира в Дубае Анастасия Павлюченкова сыграет с Анетт Контавейт, а Вероника Кудерметова – с Гарбинье Мугурусой.

Сетка здесь.

Dubai Duty Free Tennis Championships

Дубай, ОАЭ

17 – 22 февраля 2020

Premier 5

Призовой фонд – 2 643 670 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Анетт Контавейт (Эстония) Анастасия Павлюченкова (Россия)
Дата проведения
19 февраля, 19.30
Онлайн матча

 

Вероника Кудерметова (Россия) Гарбинье Мугуруса (Испания)
4:4
Дата проведения
19 февраля, 14.36
Онлайн матча

 

Симона Халеп (Румыния) Онс Жабер (Тунис)
Дата проведения
19 февраля, 18.00
Онлайн матча

 

Каролина Плишкова (Чехия) Кристина Младенович (Франция)
6:1|6:2
Дата проведения
19 февраля, 13.10
Онлайн матча

 

Элиза Мертенс (Бельгия) Арина Соболенко (Беларусь)
Дата проведения
19 февраля, 16.00
Онлайн матча

 

Петра Мартич (Хорватия) Барбора Стрыцова (Чехия)
Дата проведения
19 февраля, 15.35
Онлайн матча

 

Елена Рыбакина (Казахстан) Катерина Синякова (Чехия)
Дата проведения
19 февраля, 16.00
Онлайн матча

 

Дженнифер Брэди (США) Маркета Вондроушова (Чехия)
4:6|6:4|4:1
Дата проведения
19 февраля, 13.10
Онлайн матча

 

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