Дубай (WTA). Кудерметова играет с Мугурусой, Павлюченкова встретится с Контавейт, Плишкова вышла в 1/4 финала

Во втором круге турнира в Дубае Анастасия Павлюченкова сыграет с Анетт Контавейт, а Вероника Кудерметова – с Гарбинье Мугурусой.

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Dubai Duty Free Tennis Championships

Дубай, ОАЭ

17 – 22 февраля 2020

Premier 5

Призовой фонд – 2 643 670 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг