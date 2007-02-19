Дубай (WTA). Кудерметова играет с Мугурусой, Павлюченкова встретится с Контавейт, Плишкова вышла в 1/4 финала

Во втором круге турнира в Дубае Анастасия Павлюченкова сыграет с Анетт Контавейт, а Вероника Кудерметова – с Гарбинье Мугурусой.
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Dubai Duty Free Tennis Championships
Дубай, ОАЭ
17 – 22 февраля 2020
Premier 5
Призовой фонд – 2 643 670 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 19 февраля, 19.30
- Дата проведения
- 19 февраля, 14.36
- Дата проведения
- 19 февраля, 18.00
- Дата проведения
- 19 февраля, 13.10
- Дата проведения
- 19 февраля, 16.00
- Дата проведения
- 19 февраля, 15.35
- Дата проведения
- 19 февраля, 16.00
- Дата проведения
- 19 февраля, 13.10