🏃‍♂️Холанд пробежал 60 метров за 6,64 секунды в матче с «ПСЖ». Мировой рекорд – 6,34

Нападающий дортмундской Эрлинг Холанд в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:1) развил спринтерскую скорость.

19-летний норвежец после подачи парижанами углового, убегая в контратаку, пробежал 60 метров за 6,64 секунды.

Мировой рекорд на этой дистанции в помещениях – 6,34 секунды – принадлежит американцу Кристиану Коулмену, рекорд Норвегии – 6,55.

Холанд весит 87 килограммов при росте 194 сантиметров. В этом матче футболист оформил дубль.

Фото: твиттер журналиста Sky Sport Italia Якопо Пиотто

Холанд – скромный волшебник (говорит, что ему нужно прибавлять). Неймар пытался тащить, но «ПСЖ» впервые пробил в створ только на 65-й минуте