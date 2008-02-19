Трибуны освистали Логинова во время старта в индивидуальной гонке

Зрители на трибунах чемпионата мира в Антхольце освистали россиянина во время старта в индивидуальной гонке.

Норвежские биатлонисты , Ветле Шостад Кристиансен и Йоханнес Дале прокомментировали ситуацию.

– Вообще-то я понятия не имею, что делает публика. Я разминался и был сосредоточен на собственной гонке.

– Нормально ли, что публика так себя вела?

– Как я уже сказал, без комментариев, – сказал Тарьей Бо.



«Мне кажется, Тарьею надоели эмодзи со шприцами в комментариях в его инстаграме. Думаю, его достали.

Я слышал, что Логинова освистали. Предположу, что кто-то из немцев не особо доволен тем, что он выступает здесь. Но нас освистывали в России, когда мы поражали мишени. Они отвечают здесь той же монетой», – заявил Кристиансен.



«Думаю, ему следует принять это в качестве последствий своих действий. Ему наверняка это неприятно, но я понимаю реакцию публики», – добавил Дале.

Логинов три года живет под непрерывным буллингом. И, кажется, привык к этой зоне отчуждения

Трибуны странно отреагировали на решающий промах Логинова. На биатлоне так обычно не делают